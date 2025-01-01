Видео с 4 актерами

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки54 просмотра

Требуется воссоздать видео в офисе с 4 актерами и делать начитку каждому актеру по 1 минуте. Видео должно быть профессиональным. Также отдельно сделать фотосъемку с актерами в офисе вместе, и отдельно. Если у кого был опыт создание похожих видео, пишите обсудим.

Обработка фотографийСъёмка видео
4 месяца назад
G-Hub
Марк 
39 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад

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