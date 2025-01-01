Требуется воссоздать видео в офисе с 4 актерами и делать начитку каждому актеру по 1 минуте. Видео должно быть профессиональным. Также отдельно сделать фотосъемку с актерами в офисе вместе, и отдельно. Если у кого был опыт создание похожих видео, пишите обсудим.