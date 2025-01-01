Требуется разработка 2D платформера с элементами боёвки, аналогичного Ninja Arashi 2. Необходимо реализовать механики главного героя, 10 вариаций врагов, сохранение данных, магазин прокачки и 50 уровней с 3 главными боссами. Графика предоставляется. Ожидается техническая реализация проекта.
Atomic Heart Mobile
Сделать трейлер по игре Atomic Heart
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