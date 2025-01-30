Записать рекламные видео креативы для мобильной игры

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок94 просмотра

Есть мобильная игра и аналогичная сборка под ПК, нужно записать футажи и затем смонитровать их в 5-20 роликов по 15-30 секунд каждый. Ролики будут использоваться в рекламе игры. Оплата указана 1200 грн за проект

Монтаж видеороликовСоздание креативовСоздание рекламных роликов
3 месяца назад
guest_1734014712759
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