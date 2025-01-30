Требуется специалист по видеомонтажу для обработки 3-5 вертикальных роликов в день. Необходимо добавить субтитры, подрезать видео и выкладывать на YouTube с заголовком. Оплата 4000 рублей в месяц.
Записать рекламные видео креативы для мобильной игры
Есть мобильная игра и аналогичная сборка под ПК, нужно записать футажи и затем смонитровать их в 5-20 роликов по 15-30 секунд каждый. Ролики будут использоваться в рекламе игры. Оплата указана 1200 грн за проект
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