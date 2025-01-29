Требуется моушен дизайнер для создания 4 коротких рекламных роликов для Instagram, каждый длительностью 10-15 секунд. Видео должны показывать проблемы креаторов и решения от платформы. Необходимы навыки работы в Adobe After Effects и Photoshop, умение анимировать графику и креативное мышление. Портфолио обязательно.
Видео с результатами работы компании
Необходимо создать видео продолжительностью около 1 минуты с основными итогами работы компании (цифры, награды и т.д.) Основное содержание - графика, плюс нарезки из нашего архива. В дальнейшем будут работы по обновлению цифр в ролике. Только для фрилансеров из России
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