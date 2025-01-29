Видео с результатами работы компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок41 просмотр

Необходимо создать видео продолжительностью около 1 минуты с основными итогами работы компании (цифры, награды и т.д.) Основное содержание - графика, плюс нарезки из нашего архива. В дальнейшем будут работы по обновлению цифр в ролике. Только для фрилансеров из России

Нарезка видеоСоздание видео
3 месяца назад
guest_1738138096211
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Заявки фрилансеров

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