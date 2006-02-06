Інформація про себе
Вітаю!
Мене звуть Ілля, і я — відеомонтажер.
У роботі я спеціалізуюся на:
• відеомонтажі для різних цілей, включаючи корпоративні відео, рекламні ролики, музичні кліпи та контент для соцмереж (Instagram Reels, TikTok та YouTube).
• анімації та створенні анімованих елементів для відео (роблю це в програмах Adobe Premiere Pro та After Effects).
Я гарантую високу якість виконаної роботи, дотримання термінів та повну конфіденційність ваших матеріалів. Якщо у вас є особливі вимоги чи побажання, я завжди готовий обговорити їх та надати індивідуальний підхід.
Контакти
Ел.пошта: [email protected]
Telegram: https://t.me/SDbnIlya
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#517
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Приклад Reels #21 просмотр
- Приклад Reels4 просмотра
- Субтитры12 просмотров
- Анімація котиків10 просмотров
- Sound Design9 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Обработка видеоРедактирование видео
Быстро и качествено справился с поставленной задачей. Рекомендую
Ответный отзыв
Приємно працювати з замовником. Надав всі матеріали, та чітко росписав тех. завдання
$20
10 баллов
2 года назад
Сделал качественно и оперативно рекомендую!
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, всегда на связи!