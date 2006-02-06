Інформація про себе

Вітаю!

Мене звуть Ілля, і я — відеомонтажер.

У роботі я спеціалізуюся на:

• відеомонтажі для різних цілей, включаючи корпоративні відео, рекламні ролики, музичні кліпи та контент для соцмереж (Instagram Reels, TikTok та YouTube).

• анімації та створенні анімованих елементів для відео (роблю це в програмах Adobe Premiere Pro та After Effects).

Я гарантую високу якість виконаної роботи, дотримання термінів та повну конфіденційність ваших матеріалів. Якщо у вас є особливі вимоги чи побажання, я завжди готовий обговорити їх та надати індивідуальний підхід.

Контакти

Ел.пошта: [email protected]

Telegram: https://t.me/SDbnIlya