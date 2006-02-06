SdobinIllya

Ілля SdobinIllya

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Інформація про себе

Вітаю!

Мене звуть Ілля, і я — відеомонтажер.

У роботі я спеціалізуюся на:

• відеомонтажі для різних цілей, включаючи корпоративні відео, рекламні ролики, музичні кліпи та контент для соцмереж (Instagram Reels, TikTok та YouTube).

• анімації та створенні анімованих елементів для відео (роблю це в програмах Adobe Premiere Pro та After Effects).

Я гарантую високу якість виконаної роботи, дотримання термінів та повну конфіденційність ваших матеріалів. Якщо у вас є особливі вимоги чи побажання, я завжди готовий обговорити їх та надати індивідуальний підхід.

Контакти

Ел.пошта: [email protected]

Telegram: https://t.me/SDbnIlya

#1Редактирование видео
#3Обработка видео
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#517
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Lopan
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Собрать подборку видео креативов и внести в них изменения
Обработка видеоРедактирование видео
Быстро и качествено справился с поставленной задачей. Рекомендую
Приємно працювати з замовником. Надав всі матеріали, та чітко росписав тех. завдання
Ответный отзыв
IceBoom28
Николай 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
2 года назад
Преобразить webm в gif
Сделал качественно и оперативно рекомендую!
Ответственный заказчик, всегда на связи!
Ответный отзыв