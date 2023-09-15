Видеосъемка в Улан Баторе

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка18 просмотров

Нам нужен видеоператор для студийной съемки в Улан Баторе в начале апреля 2025 года. 2-3 дня по 3-4 часа.

Съёмка видео
3 месяца назад
guest_1738847418447
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Поліна
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад