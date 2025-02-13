Требуется разработать видео-презентацию на 15 слайдов в срок 3 дня для крупного клиента. Ищем специалистов по видеомонтажу и 2D дизайну для отрисовки элементов. Работа должна быть выполнена качественно и в указанный срок.
Монтаж (нарізка) вертикальних відео
З великих подкастів потрібно нарізати короткі рілси тривалістю від 40 секунд до 3-4 хвилин. Ми надаємо таймкоди, тож вам потрібно лише вирізати вертикальні ролики без додаткового монтажу чи субтитрів. Оплата — 30 грн за ролик. Роботи багато, тож можна спокійно робити до 30 штук на день.
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