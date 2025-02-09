Ищется видеоредактор для обработки двух видео до минуты. В первом видео необходимо улучшить качество, добавить картинки и свет, убрать тени. Во втором видео требуется собрать единое целое из различных кусочков и заменить некоторые фрагменты. Работа доступна только для специалистов из Украины.