Видео отзыв от парня 18-25 лет

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок63 просмотра

Добрый день. Необходимы короткие видео отзывы от парней 18-25 лет.

Записать надо в кружок телеграм.

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3 месяца назад
BeatStar
33 года
2 года в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Сергей
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
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Михаил
 
32 года
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Был
3 месяца назад
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Данил
 
17 лет
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Был
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3 месяца назад
Максим
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад

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