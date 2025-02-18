Необходимо записать видео отзыв длительностью 20-30 секунд, в котором расскажете о своем опыте сотрудничества с нашей компанией и об успешном открытии рабочей визы в Европу. Видео должно отразить ваше удовлетворение взаимодействием с нами.
Потрібена жінка для запису відеовідгуку в Zoom.
Потрібен спеціаліст для запису відеовідгуку в Zoom. Важливо мати гарну одяг та знімати на відповідному фоні, уникаючи побутових елементів, таких як холодильник. Очікується професійний підхід до озвучування та загального вигляду відео.
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