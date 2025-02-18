Потрібена жінка для запису відеовідгуку в Zoom.

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки23 просмотра

Потрібен спеціаліст для запису відеовідгуку в Zoom. Важливо мати гарну одяг та знімати на відповідному фоні, уникаючи побутових елементів, таких як холодильник. Очікується професійний підхід до озвучування та загального вигляду відео.

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2 месяца назад
guest_1732038910375
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