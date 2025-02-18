Требуется человек для записи коротких видеоотзывов на заданные темы. Задачи включают запись видео по подготовленным тезисам с естественной подачей. Оплата производится за каждое видео, график работы гибкий. Идеальный кандидат имеет хорошую дикцию и открыт для общения перед камерой.
Съемка видео
Нужно записать видео до 2-х минут, текст уже готов, нужно срочно, 1000 грн +!
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