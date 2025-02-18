Съемка видео

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки47 просмотров

Нужно записать видео до 2-х минут, текст уже готов, нужно срочно, 1000 грн +!

Съёмка видео
2 месяца назад
guest_1740133522053
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ilyaboss10listru
Илья 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
ilyaboss10listru
Илья 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад