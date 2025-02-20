Необходим видеомонтаж 10 динамичных роликов из 2 длинных подкастов с легким оформлением. Срок выполнения - 7 дней. Перед началом работы ожидаются примеры выполненных работ.
Создать видео для тик-тока по сценарию
Вот представлен сценарий. Нужно создать видео для тик-тока. В идеале использовать в видео аватара который это все рассказывает.
Title: Dubai on a Budget: Explore for FREE & Eat for Cheap!
Description: Can you enjoy Dubai in just one day for under $100? Yes! This video shows you the best free attractions, delicious budget-friendly food, and affordable public transport options.
📝 Script Overview:
✅ Morning: Visit Dubai Marina, JBR Beach, and the stunning Bluewaters Island (FREE).
✅ Midday: Explore the Al Fahidi Historical District and ride the Abra boat for just 88 AED ($24).
✅ Lunch: Try local street food like shawarma or biryani for 10-20 AED ($3-$5).
✅ Afternoon: See the Dubai Frame (ticket 50 AED/$14 but a great view of old & new Dubai).
✅ Evening: Watch the Dubai Fountain show and see Burj Khalifa from the outside (FREE).
✅ Transport: Get a Day Pass for 20 AED ($5.50) for unlimited metro and bus rides.
✅ Total Estimated Cost: Around 275-330 AED ($75-$90), well under budget!
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