Привет! 🚀 Нам нужен человек, который сможет записывать короткие видеоотзывы на заданную тему. Если ты уверенно чувствуешь себя перед камерой и умеешь интересно рассказывать — это работа для тебя!

🔹 Что нужно делать?

Записывать видеоотзывы по заранее подготовленным тезисам.

Говорить естественно, уверенно и без заучивания текста.

Быть открытым и дружелюбным перед камерой.

✅ Что предлагаем?

Оплата за каждое записанное видео.

Гибкий график — снимаешь, когда удобно.

Простые и понятные задачи без сложного монтажа.

📌 Кого мы ищем?

✔ Человека с хорошей дикцией и приятной внешностью.

✔ Опыт в записи видео — плюс, но не обязателен.

✔ Умение выразительно говорить и доносить эмоции.