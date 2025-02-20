Ищем человека для записи видеоотзывов!

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок116 просмотров

Привет! 🚀 Нам нужен человек, который сможет записывать короткие видеоотзывы на заданную тему. Если ты уверенно чувствуешь себя перед камерой и умеешь интересно рассказывать — это работа для тебя!

🔹 Что нужно делать?

  • Записывать видеоотзывы по заранее подготовленным тезисам.

  • Говорить естественно, уверенно и без заучивания текста.

  • Быть открытым и дружелюбным перед камерой.

Что предлагаем?

  • Оплата за каждое записанное видео.

  • Гибкий график — снимаешь, когда удобно.

  • Простые и понятные задачи без сложного монтажа.

📌 Кого мы ищем?
✔ Человека с хорошей дикцией и приятной внешностью.
✔ Опыт в записи видео — плюс, но не обязателен.
✔ Умение выразительно говорить и доносить эмоции.

Запись видеоотзывов
2 месяца назад
guest_1740055817343
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