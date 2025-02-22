Требуется человек для записи коротких видеоотзывов на заданные темы. Задачи включают запись видео по подготовленным тезисам с естественной подачей. Оплата производится за каждое видео, график работы гибкий. Идеальный кандидат имеет хорошую дикцию и открыт для общения перед камерой.