Требуется выполнить видеомонтаж с акцентом на динамику кадров. Необходимо создать профессиональный видеоролик, который будет впечатлять зрителей. Уделите внимание ритму и качеству монтажа.
Сыграть образ исходя из стихотворений
Требуется профессиональная девушка по игре, имитации, импровизации по стихотворениям. Преимущественно это должна быть подкованная девушка из театрального училища. Необходимо свободно владеть украинским языком, иметь стол, цветок, книжку
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