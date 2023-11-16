Сыграть образ исходя из стихотворений

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка87 просмотров

Требуется профессиональная девушка по игре, имитации, импровизации по стихотворениям. Преимущественно это должна быть подкованная девушка из театрального училища. Необходимо свободно владеть украинским языком, иметь стол, цветок, книжку

Озвучка текстов
2 месяца назад
galinagolikova
Галина 
32 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

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Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
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2 месяца назад