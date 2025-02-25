В работу даётся 3 проекта: барбершоп,салон маникюра, парикмахерская.

Требования:

Создавать стильные видео: накладывать Английские субтитры, подбирать релевантную фоновую музыку, делать эффектные переходы, уместную анимацию. Иметь чувство стиля и насмотренности! Уметь по креативить, а не просто сделать согласно ТЗ. Работать быстро и качественно! Делать трендовый «залипательный» монтаж. Создавать стильные обложки на видео + креативы/макеты

Видео будет 5-7 в неделю. Это могут быть очень короткие лёгкие видео. Могут быть сложные экспертные.

Стоимость предлагайте.

Но моя ставка такая:

8-10$ короткое лёгкое видео

12-15$ - посложнее

1-2$ - обложка

Предпочтительно девушка!😉

Также оплата будет на pay pal один раз в неделю

*скину пробное задание для монтажа