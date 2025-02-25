Требуется видеомонтаж для исправления цифр на записи экрана с телефона. Необходимо заменить графику, как в фотошопе, но на видео. Возможность регулярных заказов.
Всем привет! Требуется опытный монтажер видео reels для бьюти сферы
В работу даётся 3 проекта: барбершоп,салон маникюра, парикмахерская.
Требования:
Создавать стильные видео: накладывать Английские субтитры, подбирать релевантную фоновую музыку, делать эффектные переходы, уместную анимацию.
Иметь чувство стиля и насмотренности! Уметь по креативить, а не просто сделать согласно ТЗ.
Работать быстро и качественно!
Делать трендовый «залипательный» монтаж.
Создавать стильные обложки на видео + креативы/макеты
Видео будет 5-7 в неделю. Это могут быть очень короткие лёгкие видео. Могут быть сложные экспертные.
Стоимость предлагайте.
Но моя ставка такая:
8-10$ короткое лёгкое видео
12-15$ - посложнее
1-2$ - обложка
Предпочтительно девушка!😉
Также оплата будет на pay pal один раз в неделю
*скину пробное задание для монтажа
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