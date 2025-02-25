Всем привет! Требуется опытный монтажер видео reels для бьюти сферы

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок99 просмотров

В работу даётся 3 проекта: барбершоп,салон маникюра, парикмахерская.

Требования:

  1. Создавать стильные видео: накладывать Английские субтитры, подбирать релевантную фоновую музыку, делать эффектные переходы, уместную анимацию.

  2. Иметь чувство стиля и насмотренности! Уметь по креативить, а не просто сделать согласно ТЗ.

  3. Работать быстро и качественно!

  4. Делать трендовый «залипательный» монтаж.

  5. Создавать стильные обложки на видео + креативы/макеты

Видео будет 5-7 в неделю. Это могут быть очень короткие лёгкие видео. Могут быть сложные экспертные.

Стоимость предлагайте.

Но моя ставка такая:

8-10$ короткое лёгкое видео

12-15$ - посложнее

1-2$ - обложка

Предпочтительно девушка!😉

Также оплата будет на pay pal один раз в неделю

*скину пробное задание для монтажа

ReelsДобавление музыкиДобавление субтитровДобавление эффектовМонтаж видеороликовСоздание рилсов
2 месяца назад
guest_1740514999433
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Лара
 
31 год
2 года в сервисе
Была
22 дня назад
месяц назад
Полина
 
19 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Алексей
 
26 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Герман
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
25 дней назад
2 месяца назад
Амир
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Богдан
 
29 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Эля
 
27 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Олександр
 
29 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Илья
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Александра
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Дарья
 
25 лет
год в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Илья
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Ксения
 
27 лет
год в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
2 месяца назад
Артём
 
20 лет
год в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Даниил
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Таїсія
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад
Євген
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
11 отзывов
2 месяца назад
Марія
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад