Требуется специалист по моушн-дизайну или видеомонтажу для создания эффекта заблюривания текста на видео. Элемент должен двигаться вверх-вниз и увеличиваться, продолжительность работы — до 10 секунд. Срок выполнения — утром.
Монтаж лучших моментов со стрима
Есть несколько записей игрового стрима, нужно выбрать с условной одной записи на 2-3 часа, лучшие, смешные моменты и сделать ролик на 10 минут, с монтажом, мемами, интересной подачей для привлечения зрителей, как пример хорошего монтажа могу предоставить ролики на ютубе, канал Tomatos, парень делает простой и хороший монтаж по игре Hearthstone, как раз то что мне нужно
Пока рассматриваю предложения, цена только примерная, заранее спасибо
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