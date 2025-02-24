Монтаж лучших моментов со стрима

Есть несколько записей игрового стрима, нужно выбрать с условной одной записи на 2-3 часа, лучшие, смешные моменты и сделать ролик на 10 минут, с монтажом, мемами, интересной подачей для привлечения зрителей, как пример хорошего монтажа могу предоставить ролики на ютубе, канал Tomatos, парень делает простой и хороший монтаж по игре Hearthstone, как раз то что мне нужно

Пока рассматриваю предложения, цена только примерная, заранее спасибо