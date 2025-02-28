Вырезать голос из видео

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Закрыт11 заявок79 просмотров

Здравствуйте, есть видео на нем голос лишний где 20сек идет, его нужно вырезать, параллельно и еще люди разговаривают и шум улицы

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pisalo
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