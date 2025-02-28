Потрібно змонтувати відео зі стріма тривалістю 3 години в 20-30 хвилинний ролик. Залишити лише важливі думки про грін-ред флеги в дівчатах, вирізати зайве та додати мемні вставки. Важливо також перевірити музику, щоб уникнути порушення авторських прав на YouTube. Пропонуйте свою ціну за роботу.
Вырезать голос из видео
Здравствуйте, есть видео на нем голос лишний где 20сек идет, его нужно вырезать, параллельно и еще люди разговаривают и шум улицы
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