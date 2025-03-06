Шорсты по Новостям

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок74 просмотра

Нужен человек, который сможет каждый день делать новостные шортсы (60 сек).
Нужно найти источник с новостям и каждый составлять новостную сводку, также озвучить с помощью ИИ
Примеру скину в лс

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2 месяца назад
guest_1729410952456
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Заявки фрилансеров

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