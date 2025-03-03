Нужен человек, который сможет делать, видео как на прикрепленном примере. Вам нужно будет самому искать какие-то видео, в которых о чем рассказывается, и кратко пересказывать суть.

Сразу пишите в лс, сможете ли вы повторить такое видео, и вашу цену за 1 видео.