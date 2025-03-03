Шортсы - Монтаж

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки59 просмотров

Нужен человек, который сможет делать, видео как на прикрепленном примере. Вам нужно будет самому искать какие-то видео, в которых о чем рассказывается, и кратко пересказывать суть.
Сразу пишите в лс, сможете ли вы повторить такое видео, и вашу цену за 1 видео.

Монтаж видеороликов
2 месяца назад
guest_1729410952456
6 месяцев в сервисе
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месяц назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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