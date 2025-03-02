Добрый день! нужен человек, который создаст 2 рекламных ролика, предложит свою идею, описание проекта (TMA игра в ТГ), можно найти на сайте https://designcodehub.ru/robin-hood_lends/_02_ad/

Нужно в одном ролике (15 секунд), сделать "Гембловый формат", что человек вошел, купил слоты, потом на карту приходят деньги, пуш уведомление.И какую то музыку наложить энергичную.

Второй ролик (30 секунд) на https://designcodehub.ru/robin-hood_lends/_01/ Тут спокойное описание игры