Требуется разработка автоматического решения для нарезки 20-минутного видео на фрагменты от 1 до 7 секунд с обеспечением смысловой связности. Необходимо установить FFmpeg, написать скрипт и оптимизировать видео для обхода Content ID. Ищем специалиста с опытом работы с FFmpeg и Python, а также знанием методов обхода Content ID. Настройка должна осуществляться удалённо.
Натянуть верстку на вордпресс и исправить некоторые баги.
Оставляйте ваш телеграм
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