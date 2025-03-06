Требуется разработать веб-платформу для онлайн помощника, который способствует улучшению ментально-психологического здоровья. Необходимо реализовать логику помощника на основе веб-квиза, а также интегрировать её с упражнениями и медитациями для пользователей. Ожидается работа как на front-end, так и на back-end.