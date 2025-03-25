Простой бот для ТГ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок344 просмотра

Нужно написать примитивного бота для ТГ.

Суть:

  • после публикации нового поста в ТГ проверяет по на сайте (ссылка есть в посте) наличие определенных полей в записи;

  • если поля есть и заполнены, добавляет из них информацию к посту, если полей нет - ничего не делает.

Заявки без стоимости не рассматриваются. $100-300-800 также здесь не нужны.

TelegramСоздание ботов
2 месяца назад
Zora
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

yvsazh
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
$35
5 дней
Справился с заданием раньше оговоренного срока, оперативно фиксанулись правки и баги. Ярослав, однозначно разбирается в моей задаче. Будем продолжать работать по ботам.
Цікавий проект і хороша комунікація, дуже плідно попрацювали! Хороший замовник

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