Требуется доработка телеграмм бота на Python. Необходимо реализовать механизм для администраторов канала, позволяющий добавлять кнопку 'Ретрансляция' к постам. Подписчики должны иметь возможность отправлять посты своим знакомым с минимальным количеством кликов. По умолчанию доступ к ретрансляции будет только у доверенных пользователей.
Простой бот для ТГ
Нужно написать примитивного бота для ТГ.
Суть:
после публикации нового поста в ТГ проверяет по на сайте (ссылка есть в посте) наличие определенных полей в записи;
если поля есть и заполнены, добавляет из них информацию к посту, если полей нет - ничего не делает.
Заявки без стоимости не рассматриваются. $100-300-800 также здесь не нужны.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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