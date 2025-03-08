ТЗ для бота (обновление):

1-Добавить хранение настроек пользователя в ОЗУ (до 20 параметров на одного пользователя), с последующим их периодическим обновлением в БД PG (в конфиг вывести параметр для настройки). При изменении параметров пользователем, они должны применяться без перезапуска бота.

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2-Все ответы и кнопки, при появлении ошибок и ответов отображать их на выбранном пользователем языке (кроме тех что поступают непосредственно с биржи).

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3-Добавить язык Английский и возможность добавлять ещё языки (словари). После нажатия кнопки START в телеграмм боте должены быть кнопки выбора языка RU EN.

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4-Добавить отслеживание активных ордеров на бирже MEXC (рабочий код есть, его надо связать с ботом) и при их срабатывании отправлять сообщение пользователю в чат (формат сообщений оговариваеться отдельно).

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5-Добавить, чтобы cообщения от пользователей приходили в отдельную тему админского чата в Телеграмм. Для каждого пользователя своя тема. Эти сообщения должны быть доступны только админу бота (админ и админский чат создан уже).

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6 -Добавить в вызов панели помощи не только через /help, но через другие шаблоны (для случая если добавится новый язык в словарь). например для русского Помощь.

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7 -Добавить вызов справки и помощь командой в соответсвии с выбранным языком. Для русского /справка или Справка или СПРАВКА, со слешем или без него.

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8 -Добавить отслеживание периодичности нажатия всех кнопок пользователем и отправки сообщений админу (в конфиг вывести параметры для настройки времени) и алгоритм блокировки пользователя (согласовать отдельно). При блокировки пользователя (по любым условиям отправлять админу сообщение в админский чат в отдельную тему).

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9-Добавить параметр ограничения количества пользователей в демо режиме и платном режиме (в конфиг вывести параметры для настройки этих ограничений). При срабатывании ограничений в ответ пользователю отправлять сообщение.