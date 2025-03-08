Требуется разработать два идентичных одностраничных примера с использованием HTML-плееров Video.js и Plyr. Плееры должны поддерживать функции прерывания видео через N секунд и отображения псевдо-модального блока. Каждый HTML-блок должен быть с уникальным дизайном и содержать призыв к установке ПО. Важно, чтобы при взаимодействии с страницей блок скрывался, а видео продолжало воспроизводиться.
Обновление Телеграмм бота (Python)
ТЗ для бота (обновление):
1-Добавить хранение настроек пользователя в ОЗУ (до 20 параметров на одного пользователя), с последующим их периодическим обновлением в БД PG (в конфиг вывести параметр для настройки). При изменении параметров пользователем, они должны применяться без перезапуска бота.
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2-Все ответы и кнопки, при появлении ошибок и ответов отображать их на выбранном пользователем языке (кроме тех что поступают непосредственно с биржи).
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3-Добавить язык Английский и возможность добавлять ещё языки (словари). После нажатия кнопки START в телеграмм боте должены быть кнопки выбора языка RU EN.
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4-Добавить отслеживание активных ордеров на бирже MEXC (рабочий код есть, его надо связать с ботом) и при их срабатывании отправлять сообщение пользователю в чат (формат сообщений оговариваеться отдельно).
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5-Добавить, чтобы cообщения от пользователей приходили в отдельную тему админского чата в Телеграмм. Для каждого пользователя своя тема. Эти сообщения должны быть доступны только админу бота (админ и админский чат создан уже).
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6 -Добавить в вызов панели помощи не только через /help, но через другие шаблоны (для случая если добавится новый язык в словарь). например для русского Помощь.
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7 -Добавить вызов справки и помощь командой в соответсвии с выбранным языком. Для русского /справка или Справка или СПРАВКА, со слешем или без него.
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8 -Добавить отслеживание периодичности нажатия всех кнопок пользователем и отправки сообщений админу (в конфиг вывести параметры для настройки времени) и алгоритм блокировки пользователя (согласовать отдельно). При блокировки пользователя (по любым условиям отправлять админу сообщение в админский чат в отдельную тему).
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9-Добавить параметр ограничения количества пользователей в демо режиме и платном режиме (в конфиг вывести параметры для настройки этих ограничений). При срабатывании ограничений в ответ пользователю отправлять сообщение.
Заявки фрилансеров
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