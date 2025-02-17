Шукаємо розробника або команду для створення B2B-платформи на WordPress + WooCommerce. Основний функціонал включає каталог виробників з фільтрацією, реєстрацію та верифікацію, SEO-оптимізацію, систему відгуків та багатомовність. В заявці необхідно надати портфоліо, план розробки та пропозиції щодо вартості.
Создать индикатор для TradingView , язык pine script. Сетка Фибоначчи
Создать индикатор для TradingView , язык pine script. Сетка Фибоначчи с доп функциями автоматизации
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