Создать индикатор для TradingView , язык pine script. Сетка Фибоначчи

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки349 просмотров

Создать индикатор для TradingView , язык pine script. Сетка Фибоначчи с доп функциями автоматизации

Автоматизация процессовНаписание скриптов
2 месяца назад
guest_1741409153323
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