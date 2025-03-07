Розробка B2B-платформи (WordPress + WooCommerce B2B)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок351 просмотр

Шукаємо розробника або команду для створення B2B-платформи – маркетплейсу для виробників промислової продукції.

Основний функціонал:
Каталог виробників із фільтрацією (країна, продукція, сертифікація)
Реєстрація та верифікація виробників і покупців
SEO-оптимізація та мобільна версія
Система відгуків (від верифікованих користувачів)
Багатомовність (5 мов)

📌 Платформа: WordPress + WooCommerce B2B

🔹 Що потрібно в заявці:
✔️ Портфоліо схожих B2B-проєктів
✔️ Які плагіни та технології плануєте використовувати
✔️ Орієнтовний план розробки та ваші пропозиції щодо вартості

📩 Деталі обговоримо в особистих повідомленнях!

SEOWooCommerceWordPressОптимизация сайтовСоздание интернет-магазинов
2 месяца назад
guest_1741380960613
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Заявки фрилансеров

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Веб-программирование
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