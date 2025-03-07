Проект – сайт WuttRaum (развлекательный комплекс с квест-комнатами и комнатами разрушения).

📌 Что нужно сделать:

• Верстка по макету Figma (десктоп и мобильная версии, 8 страниц в каждой).

• Pixel Perfect + адаптивность – точное соответствие макету.

• Настройка CMS WordPress – удобная админ-панель для редактирования контента.

• Интеграция системы бронирования (календарь, выбор даты и времени, подтверждение, оплата).

• Подключение платежных систем (Stripe, PayPal, банковские карты).

• SEO-оптимизация (чтобы статьи блога индексировались и продвигали сайт в поиске).

• Настройка хостинга (Hostinger, WordPress уже установлен).

📌 О сайте:

• Многостраничный сайт, главная страница – лендинг с карточками услуг (разрушительные комнаты, квест-комнаты, зона отдыха и аркад).

• 5 страниц Service Pages имеют одинаковую структуру, отличаются только контентом (текст и изображения).

• Блог – статьи о снятии стресса, важно, чтобы они индексировались в поиске.

• Отзывы – статичные, редактируемые через админку.

• FAQ – интерактивные (разворачиваются/закрываются по нажатию).

• Футер – карта локации, информация о парковке и контакты.

📌 Дополнительные вопросы к разработчику:

• Необходима консультация как лучше реализовать систему бронирования и оплаты. Возможно, потребуется кастомизация плагина.

• Необходима консультация по настройке SEO так, чтобы блоговые статьи выдавались в поиске.

🔹 Что важно:

• Опыт разработки сайтов на WordPress.

• Примеры адаптивных сайтов с кастомными элементами.

• Опыт работы с бронированием, платежами, SEO – будет плюсом.

Разработчику передадут:

Доступ к Figma.

Доступ к WordPress и хостингу.

Все необходимые файлы и элементы дизайна.

⏳ Сроки: конец Марта-начало Апреля. Лучше как можно раньше.

💰 Бюджет: обсуждается, но в разумных пределах



Ниже прикреплен ТЗ-Документ.