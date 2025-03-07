Ищу опытного WordPress-разработчика для переноса дизайна из Figma

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок425 просмотров

Проект – сайт WuttRaum (развлекательный комплекс с квест-комнатами и комнатами разрушения).
📌 Что нужно сделать:

    •    Верстка по макету Figma (десктоп и мобильная версии, 8 страниц в каждой).

    •    Pixel Perfect + адаптивность – точное соответствие макету.

    •    Настройка CMS WordPress – удобная админ-панель для редактирования контента.

    •    Интеграция системы бронирования (календарь, выбор даты и времени, подтверждение, оплата).

    •    Подключение платежных систем (Stripe, PayPal, банковские карты).

    •    SEO-оптимизация (чтобы статьи блога индексировались и продвигали сайт в поиске).

    •    Настройка хостинга (Hostinger, WordPress уже установлен).

📌 О сайте:

Многостраничный сайт, главная страница – лендинг с карточками услуг (разрушительные комнаты, квест-комнаты, зона отдыха и аркад).

5 страниц Service Pages имеют одинаковую структуру, отличаются только контентом (текст и изображения).

Блог – статьи о снятии стресса, важно, чтобы они индексировались в поиске.

Отзывы – статичные, редактируемые через админку.

FAQ – интерактивные (разворачиваются/закрываются по нажатию).

Футер – карта локации, информация о парковке и контакты.

📌 Дополнительные вопросы к разработчику:

• Необходима консультация как лучше реализовать систему бронирования и оплаты. Возможно, потребуется кастомизация плагина.

• Необходима консультация по настройке SEO так, чтобы блоговые статьи выдавались в поиске. 
🔹 Что важно:

• Опыт разработки сайтов на WordPress.

• Примеры адаптивных сайтов с кастомными элементами.

• Опыт работы с бронированием, платежами, SEO – будет плюсом.
Разработчику передадут:

  • Доступ к Figma.

  • Доступ к WordPress и хостингу.

  • Все необходимые файлы и элементы дизайна.

⏳ Сроки: конец Марта-начало Апреля. Лучше как можно раньше.

💰 Бюджет: обсуждается, но в разумных пределах

Ниже прикреплен ТЗ-Документ.

FigmaWordPressАдаптивная версткаВерстка страницИнтеграция платежных систем
2 месяца назад
kate_hawks
Екатерина 
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2 месяца назад
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