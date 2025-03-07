Требуется разработать скрипт на платформе Хорошоп, который будет отображать разделы третьего уровня во всплывающем меню вместо нижнего расположения. Также необходимо написать скрипт для настройки отдельных способов доставки для конкретного бренда.
Ищу опытного WordPress-разработчика для переноса дизайна из Figma
Проект – сайт WuttRaum (развлекательный комплекс с квест-комнатами и комнатами разрушения).
📌 Что нужно сделать:
• Верстка по макету Figma (десктоп и мобильная версии, 8 страниц в каждой).
• Pixel Perfect + адаптивность – точное соответствие макету.
• Настройка CMS WordPress – удобная админ-панель для редактирования контента.
• Интеграция системы бронирования (календарь, выбор даты и времени, подтверждение, оплата).
• Подключение платежных систем (Stripe, PayPal, банковские карты).
• SEO-оптимизация (чтобы статьи блога индексировались и продвигали сайт в поиске).
• Настройка хостинга (Hostinger, WordPress уже установлен).
📌 О сайте:
• Многостраничный сайт, главная страница – лендинг с карточками услуг (разрушительные комнаты, квест-комнаты, зона отдыха и аркад).
• 5 страниц Service Pages имеют одинаковую структуру, отличаются только контентом (текст и изображения).
• Блог – статьи о снятии стресса, важно, чтобы они индексировались в поиске.
• Отзывы – статичные, редактируемые через админку.
• FAQ – интерактивные (разворачиваются/закрываются по нажатию).
• Футер – карта локации, информация о парковке и контакты.
📌 Дополнительные вопросы к разработчику:
• Необходима консультация как лучше реализовать систему бронирования и оплаты. Возможно, потребуется кастомизация плагина.
• Необходима консультация по настройке SEO так, чтобы блоговые статьи выдавались в поиске.
🔹 Что важно:
• Опыт разработки сайтов на WordPress.
• Примеры адаптивных сайтов с кастомными элементами.
• Опыт работы с бронированием, платежами, SEO – будет плюсом.
Разработчику передадут:
Доступ к Figma.
Доступ к WordPress и хостингу.
Все необходимые файлы и элементы дизайна.
⏳ Сроки: конец Марта-начало Апреля. Лучше как можно раньше.
💰 Бюджет: обсуждается, но в разумных пределах
Ниже прикреплен ТЗ-Документ.
Заявки фрилансеров
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