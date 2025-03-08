Требуется помощь в настройке многоязычного сайта на WordPress с использованием шаблона LazyPress Pro. Проблема заключается в том, что изменения в страницах с фирменными шаблонами перезаписываются для всех языков. Необходимо обеспечить адекватное переключение языков и возможность интеграции шорт-кодов в стандартные страницы. Оплата по факту выполнения задачи.
HTMl/JS Player
Требуется разработать два идентичных одностраничных примера на стороне клиента с использованием HTML-плееров:
Video.js
Plyr (https://github.com/sampotts/plyr?tab=readme-ov-file#ads)
Требования к функционалу плеера:
Плеер должен быть настроен или доработан таким образом, чтобы поддерживать следующие функции:
Прерывание видео через N секунд просмотра.
При достижении определенного времени отображать тень на содержимом и показывать псевдо-модальный HTML-блок поверх страницы, пропорционально размеру окна.
HTML-блоки:
HTML-блок должен быть представлен в двух идентичных вариантах, расположенных в отдельных парах HTML/JS файлов, различающихся только цветовой гаммой.
Имя шаблона с блоком задается в настройках рядом с плеером.
HTML-блок должен содержать позыв установить некое ПО для продолжения, при этом дизайн должен быть стильным и стимулировать пользователя нажать на красивую анимированную кнопку.
Важные моменты:
При нажатии в любое другое место на странице, HTML-блок скрывается, видео продолжает воспроизводиться, таймер сбрасывается, и процесс повторяется.
Каждый показ HTML-блока сопровождается установкой cookie с номером попытки, который должен отображаться в отладочной консоли.
Лучше сделать за 2-3 дня и разместить на github
Заявки фрилансеров
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