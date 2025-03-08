HTMl/JS Player

$50
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Закрыт7 заявок362 просмотра

Требуется разработать два идентичных одностраничных примера на стороне клиента с использованием HTML-плееров:

  1. Video.js

  2. Plyr (https://github.com/sampotts/plyr?tab=readme-ov-file#ads)

Требования к функционалу плеера:

  • Плеер должен быть настроен или доработан таким образом, чтобы поддерживать следующие функции:

    • Прерывание видео через N секунд просмотра.

    • При достижении определенного времени отображать тень на содержимом и показывать псевдо-модальный HTML-блок поверх страницы, пропорционально размеру окна.

HTML-блоки:

  • HTML-блок должен быть представлен в двух идентичных вариантах, расположенных в отдельных парах HTML/JS файлов, различающихся только цветовой гаммой.

  • Имя шаблона с блоком задается в настройках рядом с плеером.

  • HTML-блок должен содержать позыв установить некое ПО для продолжения, при этом дизайн должен быть стильным и стимулировать пользователя нажать на красивую анимированную кнопку.

Важные моменты:

  • При нажатии в любое другое место на странице, HTML-блок скрывается, видео продолжает воспроизводиться, таймер сбрасывается, и процесс повторяется.

  • Каждый показ HTML-блока сопровождается установкой cookie с номером попытки, который должен отображаться в отладочной консоли.

  • Лучше сделать за 2-3 дня и разместить на github

HTMLJavaScriptСоздание одностраничных сайтов
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