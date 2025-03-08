Требуется помощь в настройке многоязычного сайта на WordPress с использованием шаблона LazyPress Pro. Проблема заключается в том, что изменения в страницах с фирменными шаблонами перезаписываются для всех языков. Необходимо обеспечить адекватное переключение языков и возможность интеграции шорт-кодов в стандартные страницы. Оплата по факту выполнения задачи.