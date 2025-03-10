Потрібна допомога в налаштуванні Amazon S3 для бекапів Wordpress. Завдання включає отримання та налаштування Amazon S3 access key для коректної роботи плагіна. Очікується пояснення кроків налаштування.
Настроить и доработать CRM в Bitrix 24
Имеется текущий процесс приема и обработок заявок виртуального мебельного магазина.
Все лиды поступают в облачную CRM Битрикс, и отдаются в дальнейшие этапы производства: прототипирование, расчет, замер, договор, оплата, производство, доставка, установка, рекламация.
Задача автоматизировать все возможные участки минимизируя ручные операции и влияние человеческого фактора.
Можно использовать и сторонние решения, если они решают требуемые задачи.
Например, убер для монтажников можно сделать в ТГ боте, печать шаблонов в Битриксе, оплату в Яндексе и т.д.
Ограничений нет.
Краткое ТЗ и описание производственного процесса прикрепляю.
Детали можно обсудить при взаимоконнекте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт25 дней назад
Требуется разработать бота-парсера, способного извлекать конкретную информацию с веб-ресурсов. Дальнейшие детали заказа будут предоставлены в личной переписке.Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Создание алгоритма подбора размеров для сайта бренда одежды, включающего форму ввода параметров и интеграцию с карточкой товара. Функции: сопоставление данных с размерной сеткой, уведомления о несоответствии размера и опциональная генерация 3D-аватара. Обеспечение масштабируемости и адаптации под мобильные устройства.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт25 дней назад
- $750
Требуется доработка сайта и админки на react.js. Необходим опытный веб-разработчик, который сможет выполнить задачи согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается знание технологий и умение работать с React.Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка Telegram-бота на n8n для контроля качества уборки. Бот должен принимать фотоотчеты, интегрировать ИИ для сравнения изображений, фиксировать доп. услуги и повреждения, а также генерировать отчеты для Google Sheets/Airtable и интегрироваться с Битрикс24.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт25 дней назад
Требуется разработка веб-игры для двух пользователей в Telegram, где они по очереди нажимают на клеточки, распределяя ресурсы и захватывая клетки противника. Реализация на Node.js с socket.io или Python с FastAPI. Возможны и другие технологии. Правила и пример игры доступны по запросу.Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задача включает обновление телеграмм бота с добавлением хранения настроек пользователя в ОЗУ и их периодическим обновлением в БД. Необходимо реализовать поддержку нескольких языков, отслеживание активных ордеров на бирже MEXC и отправку уведомлений пользователям. Также требуется организовать отдельные темы в админском чате для сообщений от пользователей и реализовать параметры настройки для ограничений в демо и платном режиме.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $50
Требуется разработать два идентичных одностраничных примера с использованием HTML-плееров Video.js и Plyr. Плееры должны поддерживать функции прерывания видео через N секунд и отображения псевдо-модального блока. Каждый HTML-блок должен быть с уникальным дизайном и содержать призыв к установке ПО. Важно, чтобы при взаимодействии с страницей блок скрывался, а видео продолжало воспроизводиться.Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется помощь в настройке многоязычного сайта на WordPress с использованием шаблона LazyPress Pro. Проблема заключается в том, что изменения в страницах с фирменными шаблонами перезаписываются для всех языков. Необходимо обеспечить адекватное переключение языков и возможность интеграции шорт-кодов в стандартные страницы. Оплата по факту выполнения задачи.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $150
Требуется разработать индикатор для TradingView на языке Pine Script, который будет включать сетку Фибоначчи с дополнительными функциями автоматизации. Укажите детали реализации и особенности работы индикатора.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад