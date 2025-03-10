Настроить и доработать CRM в Bitrix 24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки191 просмотр

Имеется текущий процесс приема и обработок заявок виртуального мебельного магазина.

Все лиды поступают в облачную CRM Битрикс, и отдаются в дальнейшие этапы производства: прототипирование, расчет, замер, договор, оплата, производство, доставка, установка, рекламация.

Задача автоматизировать все возможные участки минимизируя ручные операции и влияние человеческого фактора.

Можно использовать и сторонние решения, если они решают требуемые задачи.

Например, убер для монтажников можно сделать в ТГ боте, печать шаблонов в Битриксе, оплату в Яндексе и т.д.

Ограничений нет.

Краткое ТЗ и описание производственного процесса прикрепляю.

Детали можно обсудить при взаимоконнекте

1С-БитриксАвтоматизация процессовБитрикс24Доработка сайтов
2 месяца назад
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