Бот парсер

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Закрыт11 заявок312 просмотров

Нужно создать бот парсер который будет выдавать конкретную информацию. Дальнейшая информация в личке.

MySQLПарсинг данныхСоздание ботовСоздание парсеровНастройка баз данных
2 месяца назад
guest_1734304132794
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