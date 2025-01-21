Требуется прочитать код смарт-контракта на Solidity объемом 17 500 знаков и объяснить его простыми словами. Также необходимо указать все возможные подводные камни и нюансы, которые могут возникнуть при его использовании.
Создание сайта консалтинговой компании
Ищу специалиста для создания сайта консалтинговой компании. Если у Вас есть опыт работы с крупной компанией, это преимущество. Писать сразу с кейсами.
Заявки фрилансеров
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