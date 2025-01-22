Требуется разработка Telegram Mini App для проекта 'Цифровое Бессмертие'. Основные функции: аудио/видеозвонки с аватаром, выбор роли (психолог, друг, наставник), интерактивные сценарии медитации, ежедневный дневник и система токенов. Удобный UX и интеграция с Telegram API обязательны.
Нужно установить сайт на wordperss, ssl сертификат и связать домен
Нужно установить сайт на wordperss, ssl сертификат и связать домен с хостингом
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