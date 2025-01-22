Требуется разработать токен stable coin в сети BSC по аналогии с USDT. Задача включает создание клона USDT на стандарт BEP-20 с курсом 1:1 и ликвидностью 10,000$. Необходимо протестировать его отображение в Trust Wallet без добавления смарт-контракта и развернуть в основной сети.