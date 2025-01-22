1. Общие требования

Платформа: Telegram Mini App.

Основной фокус: лёгкий доступ, удобный UX, интеграция с Telegram API.

2. Функциональные модули

2.1. Аудио/видеосозвоны с аватаром

Возможности:

Общение с аватаром в формате аудио- и видеозвонков через встроенный интерфейс.

Различные сценарии взаимодействия (психологическая поддержка, мотивация, медитации).

Реализация:

Использовать Telegram WebApps для запуска аудио/видео.

Триггеры для запуска медитации по ходу общения в звонке

Интерактивные сценарии:

Медитация (на выбор: успокоение, фокусировка, мотивация).

"Поддержка" — аватар в диалоге говорит тёплые слова, делится советами.

2.2. Выбор роли аватара

Пользователь выбирает одну из ролей аватара:

Психолог: фокус на поддержке, проработке эмоций.

Друг: лёгкие и непринуждённые беседы, шутки, общение.

Наставник: советы, мотивация для достижения целей.

Аватары известных личностей:

Предустановленные аватары (например, "Наставник Илон Маск", "Психолог Карл Юнг").

Возможность общения с этими аватарами через текст или звонки.

Пользовательский интерфейс:

Интуитивно понятное меню для выбора роли.

Кнопки для быстрого переключения между режимами.

2.3. Ежедневный дневник

Функции:

Аватар анализирует записи и предлагает инсайты (например, "Ты часто пишешь о тревоге — попробуем справиться с этим вместе").

Напоминания: система ежедневно предлагает провести созвон.

2.4. Система токенов и вознаграждений

Пользователь получает токены за обучение аватара (ответы на вопросы, интеграция с соцсетями).

Использование токенов:

Обмен на дополнительные функции (доступ к эксклюзивным аватарам).

Возможность изменения алгоритма начисления токенов.