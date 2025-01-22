Требуется разработать токен stable coin в сети BSC по аналогии с USDT. Задача включает создание клона USDT на стандарт BEP-20 с курсом 1:1 и ликвидностью 10,000$. Необходимо протестировать его отображение в Trust Wallet без добавления смарт-контракта и развернуть в основной сети.
Техническое задание для проекта "Цифровое Бессмертие" в формате Telegr
1. Общие требования
Платформа: Telegram Mini App.
Основной фокус: лёгкий доступ, удобный UX, интеграция с Telegram API.
2. Функциональные модули
2.1. Аудио/видеосозвоны с аватаром
Возможности:
Общение с аватаром в формате аудио- и видеозвонков через встроенный интерфейс.
Различные сценарии взаимодействия (психологическая поддержка, мотивация, медитации).
Реализация:
Использовать Telegram WebApps для запуска аудио/видео.
Триггеры для запуска медитации по ходу общения в звонке
Интерактивные сценарии:
Медитация (на выбор: успокоение, фокусировка, мотивация).
"Поддержка" — аватар в диалоге говорит тёплые слова, делится советами.
2.2. Выбор роли аватара
Пользователь выбирает одну из ролей аватара:
Психолог: фокус на поддержке, проработке эмоций.
Друг: лёгкие и непринуждённые беседы, шутки, общение.
Наставник: советы, мотивация для достижения целей.
Аватары известных личностей:
Предустановленные аватары (например, "Наставник Илон Маск", "Психолог Карл Юнг").
Возможность общения с этими аватарами через текст или звонки.
Пользовательский интерфейс:
Интуитивно понятное меню для выбора роли.
Кнопки для быстрого переключения между режимами.
2.3. Ежедневный дневник
Функции:
Аватар анализирует записи и предлагает инсайты (например, "Ты часто пишешь о тревоге — попробуем справиться с этим вместе").
Напоминания: система ежедневно предлагает провести созвон.
2.4. Система токенов и вознаграждений
Пользователь получает токены за обучение аватара (ответы на вопросы, интеграция с соцсетями).
Использование токенов:
Обмен на дополнительные функции (доступ к эксклюзивным аватарам).
Возможность изменения алгоритма начисления токенов.
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