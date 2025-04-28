Перенести текст в хтмл документы, разделив их на php через (include)

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Открыт6 заявок115 просмотров

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HTMLPHP
2 дня назад
Тимур
 
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2 дня назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
22 года
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33 минуты назад
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Арман
 
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Ильдар
 
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2 дня назад
Игорь
 
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Юра
 
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2 дня назад
Алексей
 
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16 отзывов
2 дня назад
Лучший HTML-верстальщик апреля