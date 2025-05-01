Верстка на WebFlow

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт8 заявок105 просмотров

Необходимо собрать несколько лендингов и внести доработки на основной сайт

WebflowВерстка лендинговДоработка сайтов
7 дней назад
Александра
7 дней в сервисе
Была
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
2 часа назад
3 дня назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
6 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
39 отзывов(-3)
6 дней назад
ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
6 дней назад
Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
13 отзывов
6 дней назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
17 отзывов
6 дней назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
7 дней назад
Арман
 
35 лет
14 дней в сервисе
Был
16 часов назад
7 дней назад