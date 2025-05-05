Сделать мобильную верстку лендинга в чистом коде

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка17 просмотров

Макет сайта обсудили в телеграмме, основные требования:

  • pixel perfect

  • не использовать конструкторы, только чистый код

  • адаптированный под ios и андроид

Верстка лендингов
11 дней назад
kaddypro
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
5 часов назад
11 дней назад
$70
1 день
Исполнитель отлично справился, был все время на связи. Нужно было свертстать одностраничный сайт с figma по формату pixel perfect в чистом коде.
Рад был работать, хороший заказчик, понимает что хочет, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
5 часов назад
11 дней назад
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HTML-верстка