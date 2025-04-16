Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок40 просмотров

Добрый день.
нужна верстка макета одной секции.
Без фреймворков без минификаций.
Чистая бем верстка
https://www.figma.com/proto/snW0p1bxbO8KQVMBQ9YMAi/Niasha--Copy-?node-id=2427-609&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&t=Ms6mCUogcFMUhAxv-1

FigmaВерстка блоков
12 дней назад
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