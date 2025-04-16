Требуется верстка 6 макетов страниц нового сайта под Bootstrap 5. Необходимо реализовать главную страницу, страницы новостей, команду, контакты и страницу 'о нас'. Макеты будут предоставлены в приватном порядке. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом адаптивности и стандартов Bootstrap 5.
Верстка макета
Добрый день.
нужна верстка макета одной секции.
Без фреймворков без минификаций.
Чистая бем верстка
https://www.figma.com/proto/snW0p1bxbO8KQVMBQ9YMAi/Niasha--Copy-?node-id=2427-609&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&t=Ms6mCUogcFMUhAxv-1
Заявки фрилансеров
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