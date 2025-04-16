Адаптивная верстка сайта на WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт16 заявок223 просмотра

Есть редизайн сайта, нужно сверстать и натянуть на WordPress.

Несколько основных страниц с одинаковыми блоками, но в которых есть различия в текстах, соответственно, нужно чтобы виджеты можно было добавлять и менять в них текст на разных страницах.

Также нужна разметка HTML5, для <section id=""> предосталю имена как и картинки с нужными именами.

Страницы:

Main Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=11-3439&t=Y86j0fT7Y0lygsIi-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1

House Cleaning Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=18-3582&t=BOzocuY6PHwrSXw1-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=11%3A2773

Office Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-3919&t=hiS49RqwuAo6dhPM-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=11%3A1573

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-4066&t=B6O68ND0HkcwhHCI-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=6%3A489

Reviews Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-4196&t=ZIjyEXJdVgXeUQVz-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=11%3A2957

Contact Us Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-4273&t=9QSI39q8r0lq127b-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=6%3A645

City Page Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-4485&t=3Gukc78WjPkQur45-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=5%3A244

Rental Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-4639&t=LBQUjwxrHlguA4S0-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=11%3A3121

Blog Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-4791&t=H7jWihBKchqZ46JZ-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=6%3A794

Category Desktop:

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-4858&t=lfzVnp92ExsXDU6Y-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=10%3A1159

Blog Post Desktop

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=21-4954&t=9ASn77Wxb67wVz2J-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=6%3A912

Main Mob

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=18-3731&t=TAKmNvxNRxaoxkIt-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=11%3A2006

Sacramento Mob

https://www.figma.com/proto/BPuzOlbPKcD1rad0N0qr3p/OH?node-id=11-3309&t=XV31XH1Ld3LHZqMx-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=11%3A2006

Укажите, пожалуста, стоимость и сроки.

Спасибо.

HTMLWordPressАдаптивная версткаИнтеграция верстки
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