Адаптация дизайна сайта на WordPress под мобильные устройства

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Открыт13 заявок156 просмотров

Необходимо адаптировать существующий шаблон WP под мобильные устройства.

Требуется адаптация текущего шаблона по стандартным принципам responsive-дизайна т.к. макета адаптивной версии нет.

WordPressАдаптивный дизайн
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