Требуется выполнить HTML-верстку и натянуть готовый дизайн интернет-магазина на платформу OpenCart. Ожидается предоставление информации о стоимости и сроках реализации проекта.
Адаптация дизайна сайта на WordPress под мобильные устройства
Необходимо адаптировать существующий шаблон WP под мобильные устройства.
Требуется адаптация текущего шаблона по стандартным принципам responsive-дизайна т.к. макета адаптивной версии нет.
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