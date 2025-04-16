Верстка и натяжка дизайна на OpenCart

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт15 заявок61 просмотр

Есть готовый дизайн интернет-магазина. Нужно сделать верстку и натянуть на OpenCart.

Напишите пожалуйста стоимость и сроки реализации.

OpencartВерстка сайтовДизайн интернет-магазиновИнтеграция версткиСоздание интернет-магазинов
11 дней назад
Александр
 
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HTML-верстка
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HTML-верстка
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HTML-верстка
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