Сверстать макет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок63 просмотра

Сверстать игру с анимацией. Переход по страницам без перезагрузки. Стек выбирайте сами и пишите в отклике.
https://www.figma.com/design/3ex5t2IVuq185lcsB3Yaus/PlanetCTon?m=auto&t=qcGnYfuPE8JLzJVu-1

FigmaВерстка страниц
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vadim_losenkov
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