Привет)

Мы ищем человека, с которым будем работать долго в разных проектах. Поэтому нам важно сработаться и понимать друг друга. Мы подходим к работе так, как будто делаем сайт для себя и ищем таких же внимательных и заинтересованных специалистов. Клиент платит за то, чтобы макет дизайнера был 1 в 1 в верстке. Это для нас очень важно. Конечно до абсурда мы это не доводим, но важно, чтобы для тебя 4 пикселя разницы были недопустимы.

Все сайты мы делаем с целью запуска на него рекламы или SEO продвижения. Нам очень важно, чтобы он нормально работал во всех разрешениях и на мобилке.

Мы можем подготовить любую информацию, которая потребуется для работы. Задавай вопросы, не стесняйся)

Важный момент. Посмотри обязательно пример и видео перед тем, как оставлять отклик. Мы ищем разработчика, который умеет или готов научиться делать масштабируемую верстку.

Пример сайта: ocenka-zaliva-inex.ru Видео с объяснением, что имеется ввиду. Можем выдать доступ в код сайта, чтобы ты мог его изучить.

Какого frontend-разработчика ищем

Стек: HTML, CSS, Javascript, jQuery. Будет хорошо, если был опыт разработки под 1С-Битрикс. Возможно работал в паре с backend-разработчиком. Если опыта нет, то важно, чтобы мог учесть все просьбы backend-разработчика. Нам нужен человек, который пишет аккуратный код, который понятен и удобен для любого другого frontend или backend-разработчика.

Для тебя должны быть очевидны такие базовые вещи, как:

— <div> и </div> в рамках одного элемента на одной линии

— для одинаковых элементов используются одинаковые классы (например, для верстки слайдеров на разных страницах)

Важно, чтобы верстая макет, ты думал о работе интерфейса и понимал, как пользователь будет с ним взаимодействовать. Важно мыслить вне макета и заданных критериев, а не вслепую верстать по макету. Если на твой взгляд, что-то можно улучшить или в макете что-то сделано некорректно — ты можешь об этом сказать, чтобы мы могли исправить дизайн. Ты должен уметь проводить ревью собственного кода перед сдачей проекта, чтобы самостоятельно убедиться, что все сверстано в рамках макета и критериев верстки. У нас в команде есть тестировщик, который проверяет готовую верстку, если она не будет соответствовать заданным критериям, то тебе нужно будет ее переделывать.

Каким критериям должна соответствовать готовая верстка

Полное соответствие макету в Figma, верстка должна быть Pixel Perfect и по БЭМ. Сетка страницы не должна ломаться при масштабировании: элементы интерфейса не должны «залезать» на другие элементы. Верстка должны быть резиновой и адаптивной под все устройства: десктопы, планшеты, телефоны. Верстка должна быть кроссбраузерная для: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari, Yandex. В том числе мобильные браузеры Chrome, Yandex, Safari. Обязательна валидность кода по стандартам W3C.

Как начать работу

В отклике пришли пожалуйста ответы на эти вопросы: