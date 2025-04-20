Требуется выполнить HTML-верстку одной секции макета. Необходимо использовать чистую BEM-верстку без фреймворков и минификаций. Подробности представлены в макете.
Верстка под Битрикс по макету Figma
Привет)
Мы ищем человека, с которым будем работать долго в разных проектах. Поэтому нам важно сработаться и понимать друг друга. Мы подходим к работе так, как будто делаем сайт для себя и ищем таких же внимательных и заинтересованных специалистов. Клиент платит за то, чтобы макет дизайнера был 1 в 1 в верстке. Это для нас очень важно. Конечно до абсурда мы это не доводим, но важно, чтобы для тебя 4 пикселя разницы были недопустимы.
Все сайты мы делаем с целью запуска на него рекламы или SEO продвижения. Нам очень важно, чтобы он нормально работал во всех разрешениях и на мобилке.
Мы можем подготовить любую информацию, которая потребуется для работы. Задавай вопросы, не стесняйся)
Важный момент. Посмотри обязательно пример и видео перед тем, как оставлять отклик. Мы ищем разработчика, который умеет или готов научиться делать масштабируемую верстку.
Пример сайта: ocenka-zaliva-inex.ru
Видео с объяснением, что имеется ввиду.
Можем выдать доступ в код сайта, чтобы ты мог его изучить.
Какого frontend-разработчика ищем
Стек: HTML, CSS, Javascript, jQuery.
Будет хорошо, если был опыт разработки под 1С-Битрикс. Возможно работал в паре с backend-разработчиком. Если опыта нет, то важно, чтобы мог учесть все просьбы backend-разработчика.
Нам нужен человек, который пишет аккуратный код, который понятен и удобен для любого другого frontend или backend-разработчика.
Для тебя должны быть очевидны такие базовые вещи, как:
— <div> и </div> в рамках одного элемента на одной линии
— для одинаковых элементов используются одинаковые классы (например, для верстки слайдеров на разных страницах)
Важно, чтобы верстая макет, ты думал о работе интерфейса и понимал, как пользователь будет с ним взаимодействовать. Важно мыслить вне макета и заданных критериев, а не вслепую верстать по макету. Если на твой взгляд, что-то можно улучшить или в макете что-то сделано некорректно — ты можешь об этом сказать, чтобы мы могли исправить дизайн.
Ты должен уметь проводить ревью собственного кода перед сдачей проекта, чтобы самостоятельно убедиться, что все сверстано в рамках макета и критериев верстки. У нас в команде есть тестировщик, который проверяет готовую верстку, если она не будет соответствовать заданным критериям, то тебе нужно будет ее переделывать.
Каким критериям должна соответствовать готовая верстка
Полное соответствие макету в Figma, верстка должна быть Pixel Perfect и по БЭМ.
Сетка страницы не должна ломаться при масштабировании: элементы интерфейса не должны «залезать» на другие элементы.
Верстка должны быть резиновой и адаптивной под все устройства: десктопы, планшеты, телефоны.
Верстка должна быть кроссбраузерная для: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari, Yandex. В том числе мобильные браузеры Chrome, Yandex, Safari.
Обязательна валидность кода по стандартам W3C.
Как начать работу
В отклике пришли пожалуйста ответы на эти вопросы:
Примеры твоей верстки сайтов и ссылки на макеты Figma, по которому ты их верстал (1-2 примера будет достаточно).
Ставку за час.
Примерный расчет стоимости и сроков по макету, с которым планируется работа. Оценить нужно все страницы в макете.
Заявки фрилансеров
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