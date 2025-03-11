Сделать одну страничку.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки89 просмотров

Всем привет, нужно сделать одну страничку, выдумывать не чего и искать не надо. Все картинки дам, только их собрать.

Дизайн интерфейсов
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