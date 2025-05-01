Верстка сайтов

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Открыт28 заявок217 просмотров

Необходимо сверстать сайт по заранее предоставленному дизайну. Добавить мультиязычность(динамическая смена языка без перезагрузки, добавить url-префиксы и тд) . Сделать базовую Seo оптимизацию. Добавить форму обратной связи. Все отклонения от макета согласовывать с заказчиком и дизайнером.

Верстка сайтов
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Заявки фрилансеров

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#1
HTML-верстка
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ТОП-10
HTML-верстка
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HTML-верстка
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ТОП-5
HTML-верстка
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онлайн
16 отзывов
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Лучший HTML-верстальщик апреля
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2 отзыва(-1)
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Муродулла
 
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час назад
5 отзывов
7 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Роман
 
20 лет
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5 часов назад
12 отзывов
7 дней назад
Арман
 
35 лет
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16 часов назад
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