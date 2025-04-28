Нужно просто поставить кнопку WhatsApp на сайт — в правый нижний угол. И в десктопной, и в мобильной версии.

Кнопка — обычный GIF, мы его предоставим.

Доступ на хостинг тоже, сайт на PHP ( Laravel )

По клику должно открываться WhatsApp с нашим номером и готовым текстом сообщения. Типа:

«Здравствуйте, меня интересует эта услуга.»

Вот пример кода, который можно вставить прямо перед </body> :

html

<a href="https://wa.me/77001234567?text=Здравствуйте%2C%20меня%20интересует%20эта%20услуга." target="_blank" style="position: fixed; bottom: 20px; right: 20px; z-index: 1000;"> <img src="whatsapp-button.gif" alt="WhatsApp" style="width:60px; height:auto;"> </a>

Всё. Работа на 10 минут. Кнопку и номер дадим. Главное — чтобы отображалась внизу на всех устройствах. Либо используйте свой код.