Поставить кнопку whatsapp на сайт

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Открыт14 заявок173 просмотра

Нужно просто поставить кнопку WhatsApp на сайт — в правый нижний угол. И в десктопной, и в мобильной версии.

Кнопка — обычный GIF, мы его предоставим.

Доступ на хостинг тоже, сайт на PHP ( Laravel )
По клику должно открываться WhatsApp с нашим номером и готовым текстом сообщения. Типа:
«Здравствуйте, меня интересует эта услуга.»

Вот пример кода, который можно вставить прямо перед </body>:

html

<a href="https://wa.me/77001234567?text=Здравствуйте%2C%20меня%20интересует%20эта%20услуга." target="_blank" style="position: fixed; bottom: 20px; right: 20px; z-index: 1000;"> <img src="whatsapp-button.gif" alt="WhatsApp" style="width:60px; height:auto;"> </a>

Всё. Работа на 10 минут. Кнопку и номер дадим. Главное — чтобы отображалась внизу на всех устройствах. Либо используйте свой код.

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