Необходимо установить кнопку WhatsApp в правом нижнем углу сайта для десктопной и мобильной версии. Кнопка предоставляется в формате GIF. По клику должна открываться WhatsApp с номером и текстом сообщения. Доступ на хостинг и пример кода будут предоставлены. Работа займет около 10 минут.
Создать верстку для мини приложения в телеграмм
Верстка для мини приложения в телеграмм на тему криптовалют
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