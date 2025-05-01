Необходимо установить кнопку WhatsApp в правом нижнем углу сайта для десктопной и мобильной версии. Кнопка предоставляется в формате GIF. По клику должна открываться WhatsApp с номером и текстом сообщения. Доступ на хостинг и пример кода будут предоставлены. Работа займет около 10 минут.