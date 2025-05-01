Сделать верстку и натяжку макета в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт11 заявок75 просмотров

Необходимо сверстать и натянуть макет карточки услуги на готовый сайт, работающий на платформе Битрикс.

Требования:

  1. Верстка:

    • Сверстать макет в соответствии с предоставленным дизайном.

    • Обеспечить корректное отображение элементов на всех разрешениях (адаптив).

    • Интегрировать новую карточку услуги на готовый сайт в соответствии с предоставленным макетом.

    • Обеспечить корректное подключение функциональных элементов (ссылки, кнопки, формы и т. д.).

  2. Технические детали:

1С-БитриксFigmaВерстка блоковИнтеграция верстки
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