Сверстать ОдноЭкранник с паралакс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок37 просмотров

Сверстать ОдноЭкранник с паралакс

дизайн в фигме -+ подробное описание

https://ibb.co/qYbL9wsr

дам ФИгму

пишите примерно ценник -

FigmaВерстка страниц
3 дня назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
3 дня назад
$30
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
3 дня назад
Женя
 
24 года
9 месяцев в сервисе
Был
9 минут назад
3 дня назад
Евгений
 
44 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
74 отзыва
3 дня назад
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
24 года
3 дня в сервисе
Был
2 дня назад
3 дня назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
3 дня назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
11 минут назад
168 отзывов
3 дня назад
ТОП-5
HTML-верстка
Денис
 
31 год
год в сервисе
онлайн
10 отзывов
3 дня назад