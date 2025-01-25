Надо исправить ошибку в плагине

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Завершен5 заявок70 просмотров

Приветствую!

В интернет-магазине на Woocommerce https://italiancollection.store надо исправить ошибку.
Предполагаю, что связана с плагином поставщика. Они его пару месяцев не обновляли и перешли на загрузку по api, но мне еще на кое-то время нужен старый вариант с плагином.

При оформлении заказа (нажатии на Place Order) выдает - Error while placing order. Product Alpha Studio – AU7073C – Brown is not available in quantity requested (1).

Жду ваши предложения с ценой и сроками.

WooCommerceУстранение ошибок
3 месяца назад
guest_1737548779402
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
$50
3 дня
Escrow
Mаксим быстро нашел и исправил ошибку. Рекомендую, буду еще обращаться!
Спасибо за сотрудничество - очень классная коммуникация. Задача была понятно поставлена. Никаких проблем в процессе не возникало!)

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