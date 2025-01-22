Backend-разработчик Middle+

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Закрыт4 заявки178 просмотров

Ищем backend-разработчика уровня Middle+ для работы над проектом StomX, сервисом управления стоматологической клиникой. Необходим опыт работы с Yii 2, PHP 8.2 и MySQL. Требуется знание RETS API, принципов SOLID и оптимизации SQL запросов. Желательно наличие опыта написания тестов, а также будет плюсом опыт работы с Redis и Docker. Оплата почасовая — 1500-2000₽/час. Ожидаем долгосрочное сотрудничество.

PHPREST APISQLYiiОптимизация кодаРазработка бэкенда
3 месяца назад
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