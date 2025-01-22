Fullstack разработка web app

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок119 просмотров

Нужно доделать проект (карточная игра идентичноое "Durak online"), который готов на 90%, нужно устранить баги веб приложения. Необходим опыт со стеком и с анимациями.
Стек: Vue + Laravel + Inertia.
Также рассчитываем на дальнейшее сотрудничество для обновлений приложения. Оставляйте ваш тг для связи

LaravelVue.jsУстранение ошибок
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