Нужно доделать проект (карточная игра идентичноое "Durak online"), который готов на 90%, нужно устранить баги веб приложения. Необходим опыт со стеком и с анимациями.

Стек: Vue + Laravel + Inertia.

Также рассчитываем на дальнейшее сотрудничество для обновлений приложения. Оставляйте ваш тг для связи